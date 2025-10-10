Более 12 тысяч пенсионеров Омской области получают повышенные выплаты

В Омской области 12 661 неработающий пенсионер получает дополнительную выплату к пенсии за многолетний труд в сельском хозяйстве. Размер надбавки составляет 25% от фиксированной выплаты, что в 2025 году увеличит пенсию по старости на 2 226 рублей, а для инвалидов третьей группы — 1 113 рублей. Таким образом, общая сумма выплаты вместе с надбавкой достигнет 11 133,7 рублей при базовой фиксированной выплате в 8 907,7 рублей. Подробности сообщили в Омском отделении Социального фонда России.
Для получения доплаты необходимо выполнение определенных условий: стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживание в сельской местности на момент назначения выплаты и отсутствие текущей занятости. Право на надбавку предоставляется за работу в сельскохозяйственных организациях по профессиям и должностям, утвержденным Правительством РФ. Список включает около 500 специальностей, таких как механизаторы, агрономы, пчеловоды, мастера машинного доения и другие.
Особенностью является то, что работа, выполненная до 1992 года в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях, засчитывается в стаж вне зависимости от занимаемой должности. Кроме того, в общий стаж входит период ухода за детьми до 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности). Доплата назначается автоматически при оформлении страховой пенсии, без необходимости подачи отдельных заявлений или сбора справок.