Более 12 тысяч пенсионеров Омской области получают повышенные выплаты

Особенностью является то, что работа, выполненная до 1992 года в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях, засчитывается в стаж вне зависимости от занимаемой должности. Кроме того, в общий стаж входит период ухода за детьми до 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности). Доплата назначается автоматически при оформлении страховой пенсии, без необходимости подачи отдельных заявлений или сбора справок.