Накануне Дня Республики Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии.

10 октября, накануне Дня Республики в Уфе Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкортостана. Руководитель региона отметил, что сегодня в этом зале собрался цвет нашей республики. Те, кто своим напряженным трудом пишет современную историю Башкортостана.
"Cреди вас представители самых разных профессий — руководители и работники предприятий, аграрии, врачи, педагоги, государственные и муниципальные служащие, ученые, деятели культуры, журналисты и многие другие. Особо хочу отметить и поздравить победителей республиканского конкурса трудовых династий. В ваших замечательных семьях любовь к профессии, верность долгу передаются из поколения в поколение.
Сегодня мы делаем всё для решения задач специальной военной операции, поддержки наших воинов и их семей. Укрепляем экономику и социальную сферу. Гордимся высокими результатами наших промышленников, аграриев, которые несмотря на сложные погодные условия выращивают достойный урожай. В этом году собрали около 3,8 млн тонн зерна. Строим и расширяем дороги, транспортные развязки, мостовые переходы. Завтра открываем очень важный для нашей столицы исторический арочный мост. Сдаём рекордные объемы жилья. Возводим спортивные центры, современные больницы. Мы преображаем наши города и сёла. По числу победителей в конкурсе по созданию комфортной среды мы — на четвёртом месте в стране. Всё это мы делаем ради главной нашей цели — чтобы люди жили в достатке, растили детей, с оптимизмом смотрели в будущее", — отметил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана отдельно рассказал о некоторых награждаемых.
«Медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени награжден Ахат Мазитович Газизов. Возглавив совет директоров “Туймазытехуглерода”, он вывел предприятие в лидеры по производству, внедрению передовых экологических решений.
Медали «За труды в культуре и искусстве» удостоен главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрат Ахтямович Абушахманов. Возглавив театр шесть лет назад, Айрат Ахтямович вывел его на новый уровень, подарив зрителям десятки ярких постановок. Они становятся настоящим культурным событием, собирают полные залы, достойно представляют нашу республику на престижных фестивалях.
Благодарности Президента Российской Федерации удостоен коллектив международного аэропорта «Уфа». Благодаря усилиям его тружеников наш авиационный комплекс признан одним из лучших региональных аэропортов страны. Пассажиропоток здесь за последние пять лет вырос более чем на треть и в прошлом году достиг почти 5 млн пассажиров. Поздравляю, Александр Вадимович (Андреев, генеральный директор международного аэропорта «Уфа» — прим. ред.), желаю всем сотрудникам аэропорта здоровья и новых высот.
Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен Геннадий Григорьевич Лейтер. Вернув к жизни обанкротившиеся в тяжелые времена хозяйства, он создал успешное сельхозпредприятие с гордым названием «Победа» и вывел его в передовые. При этом активно помогает Петровскому детдому, госпиталям, самодеятельным коллективам, строит памятники воинам Великой Отечественной войны, поддерживает ветеранов СВО и их семьи.
Почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации» удостоен настоящий мэтр нашей журналистики Алик Фаизович Шакиров. Он стоял у истоков создания пресс-службы Совета Министров Башкортостана, был первым руководителем пресс-службы президента республики.
Сегодня мы вручаем орден генерала Шаймуратова супруге уфимца Альберта Фаритовича Тухватшина. Радиотелефонист взвода управления гаубичной артбатареи рядовой Тухватшин погиб на СВО, проявив стойкость и мужество в боях за освобождение Донецкой Народной Республики. Уважаемая Айгуль Аданисовна! Примите наши искренние соболезнования. Ни одна семья павшего героя не останется без внимания и заботы. Память о них навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул Радий Хабиров.
По его словам, каждый из присутствующих — гордость нашей республики и лучший пример для нашей молодёжи.
«Сердечное спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Мы вами искренне гордимся. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», — отметил Радий Хабиров.