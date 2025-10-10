Накануне Дня Республики Радий Хабиров вручил госнаграды России и Башкирии.

Сегодня мы делаем всё для решения задач специальной военной операции, поддержки наших воинов и их семей. Укрепляем экономику и социальную сферу. Гордимся высокими результатами наших промышленников, аграриев, которые несмотря на сложные погодные условия выращивают достойный урожай. В этом году собрали около 3,8 млн тонн зерна. Строим и расширяем дороги, транспортные развязки, мостовые переходы. Завтра открываем очень важный для нашей столицы исторический арочный мост. Сдаём рекордные объемы жилья. Возводим спортивные центры, современные больницы. Мы преображаем наши города и сёла. По числу победителей в конкурсе по созданию комфортной среды мы — на четвёртом месте в стране. Всё это мы делаем ради главной нашей цели — чтобы люди жили в достатке, растили детей, с оптимизмом смотрели в будущее", — отметил Радий Хабиров.