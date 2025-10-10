Ричмонд
Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год в размере 925 миллиардов долларов

Сенат США утвердил военный бюджет в $925 млрд с продлением помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Сенат Конгресса США утвердил оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год. Сумма военных расходов составила 925 миллиардов долларов, включая 500 миллионов на помощь Украине.

За законопроект проголосовали 77 сенаторов, против высказались 20 человек. Для принятия документа требовалась поддержка как минимум 60 законодателей верхней палаты.

Как следует из материалов комитета по делам вооруженных сил Сената, бюджет предусматривает продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности до 2028 года. Финансирование этой программы увеличивается до 500 миллионов долларов. Особенностью USAI является то, что Пентагон будет заключать контракты непосредственно с производителями вооружения, а не передавать технику из арсеналов США.

Финальный вариант законопроекта поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Тем временем в Конгресс США внесли законопроект о возвращении поправки Джексона-Вэника.

