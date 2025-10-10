Сенат США утвердил военные расходы на 2026 год в размере 925 миллиардов долларов

Как следует из материалов комитета по делам вооруженных сил Сената, бюджет предусматривает продление Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности до 2028 года. Финансирование этой программы увеличивается до 500 миллионов долларов. Особенностью USAI является то, что Пентагон будет заключать контракты непосредственно с производителями вооружения, а не передавать технику из арсеналов США.