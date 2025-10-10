Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира

В частности, Трамп мог бы повысить торговые пошлины для Норвегии (на данный момент составляют 15%) или убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ, пишет газета. Он также мог бы ограничить контакты с норвежскими чиновниками.
Бывший депутат парламента Норвегии от Правой партии прогресса Кристиан Тайбринг-Йедде в беседе с The Telegraph выразил опасения, что Трамп может быть «действительно убежден, что норвежское правительство несет ответственность за вручение премии мира, и это очень опасно для Норвегии».
«Трамп может подвергнуть Норвегию всевозможным наказаниям Он никогда этого не забудет. Он запомнит это», — сказал бывший парламентарий.
Норвежский историк и автор книги «Нобель: Великая история премии мира» Ойвинд Стенерсен, в свою очередь, заявил, что сейчас в Осло царит определенная нервозность, поскольку неясно, как будет реагировать Трамп.
Лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен в 10 октября, на нее претендуют 338 номинантов.
Трамп и ранее предпринимал попытки оказать давление на Норвежский Нобелевский комитет — орган из пяти человек, который присуждает премию, отмечает The Telegraph. В частности, он заявлял, что «решил» шесть войн, подчеркивая, что для США будет оскорблением, если он не получит награду.
Нобелевский комитет независим от норвежского правительства.
Трамп ранее утверждал, что «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». В ночь на 10 октября, накануне объявления лауреата, он благодарил СМИ, в частности The Wall Street Journal за колонку, где говорилось, что премия должна достаться ему. Также республиканец делился материалами о призывах вручить награду ему.
По мнению Трампа, он и США не получили должного признания за договоренность о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Также он не раз заявлял, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. На Нобелевскую премию мира президента США выдвинули сразу несколько государств: Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.
Представитель Норвежского Нобелевского института Эрик Осхайм ранее сообщил, что орган уже утвердил лауреата Нобелевской премии мира 2025 года. Это произошло до заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС и вступлением его в силу. Последнее заседание комитета состоялось 6 октября.
Сам Трамп утверждал, что не рассчитывает получить награду. «Они отдадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал», — говорил он.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в ответ на вопрос о том, опасается ли страна негативной реакции, если Трамп не получит Нобелевскую премию мира, сказал: «Это зависит только от Нобелевского комитета. Важно помнить, что это независимый комитет».