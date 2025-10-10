Telegraph узнала о шансе мер Трампа против Осло при отказе в премии мира

По мнению Трампа, он и США не получили должного признания за договоренность о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Также он не раз заявлял, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам. На Нобелевскую премию мира президента США выдвинули сразу несколько государств: Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.