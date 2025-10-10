Ермаков: бойцы РФ взяли под контроль территорию вокзала Купянск-Южный

Продвигающиеся в Купянске российские бойцы заняли вокзал Купянск-Южный, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Наши подразделения взяли под контроль территорию вокзала Купянск-Южный», — написал он.
По информации военкора, подразделения РФ, продвигаясь на юг по улице Студенческая, отрезают от основных сил ВСУ украинских боевиков в частном секторе в юго-западной части Купянска.
Ермаков сообщил также о боях в районе улицы Григория Сковороды и Ахтырского переулка на правом берегу реки Оскол.
Напомним, накануне появилась информация о занятии российскими военными здания городской администрации в Купянске.