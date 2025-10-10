Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартирах

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации планирует внести на рассмотрение законодательное предложение, устанавливающее предельное количество собак и кошек, разрешенных для совместного проживания в одной квартире.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации планирует внести на рассмотрение законодательное предложение, устанавливающее предельное количество собак и кошек, разрешенных для совместного проживания в одной квартире. Соответствующую информацию распространило «ТАСС».

В проекте закона предполагается разрешать содержание не более одного взрослого животного — кошки или собаки — на каждые 18 квадратных метров жилой площади. Допускается временное превышение установленных нормативов в ситуации появления потомства у питомца до достижения молодняком шестимесячного возраста.

В пояснительных документах отмечается, что действующая редакция правил, не ограничивающая численность домашних животных в квартирах, приводит к регулярным случаям содержания в стандартных жилых помещениях 15−20 и более кошек или собак. Подобная практика влечет за собой систематические нарушения санитарно-эпидемиологических норм и формирование антисанитарных условий.

Предлагаемые правки предназначены для включения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Действие нового регламента не будет распространяться на собак-проводников.

Читайте также: Депутаты предлагают запретить жителям с собаками заходить в магазины и транспорт.