В России хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартирах

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации планирует внести на рассмотрение законодательное предложение, устанавливающее предельное количество собак и кошек, разрешенных для совместного проживания в одной квартире. Соответствующую информацию распространило «ТАСС».
В проекте закона предполагается разрешать содержание не более одного взрослого животного — кошки или собаки — на каждые 18 квадратных метров жилой площади. Допускается временное превышение установленных нормативов в ситуации появления потомства у питомца до достижения молодняком шестимесячного возраста.
В пояснительных документах отмечается, что действующая редакция правил, не ограничивающая численность домашних животных в квартирах, приводит к регулярным случаям содержания в стандартных жилых помещениях 15−20 и более кошек или собак. Подобная практика влечет за собой систематические нарушения санитарно-эпидемиологических норм и формирование антисанитарных условий.
Предлагаемые правки предназначены для включения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Действие нового регламента не будет распространяться на собак-проводников.
