В России хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартирах

В пояснительных документах отмечается, что действующая редакция правил, не ограничивающая численность домашних животных в квартирах, приводит к регулярным случаям содержания в стандартных жилых помещениях 15−20 и более кошек или собак. Подобная практика влечет за собой систематические нарушения санитарно-эпидемиологических норм и формирование антисанитарных условий.