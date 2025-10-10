Котенок: бойцы РФ закрепились в селе Вольное под Добропольем

Продвигающиеся на добропольском направлении российские бойцы закрепились на территории села Вольное, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его информации, подразделения РФ выбили украинских боевиков из опорников на высотах между рекой Грузская и селом Кучеров Яр, а также заняли ряд лесополос в направлении Доброполья.
Котенок сообщил также о ведении российскими военными боев в районе сел Веселое и Грузское, а также о продвижении войск РФ к западу от Торецкого и к востоку от Софиевки.
Ранее стало известно о переходе под контроль российских бойцов села Владимировка под Добропольем.