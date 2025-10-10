Ричмонд
Сенатор Усс оказался удивлён высказываниями Толоконского о Красноярске

Чиновник ответил на то, что бывший губернатор назвал Красноярск деревней.

Источник: Законодательное Собрание Красноярского края

Сенатор РФ и учёный-правовед Александр Усс написал в своем ТГ-канале, что высказывания Виктора Толоконского о Красноярске его удивили.

«Будучи губернатором нашего края, такого он себе не позволял, что говорит о многом… Подчеркивать достоинства одного города путём сравнения его с другим (особенно в такой уничижительной форме) не принято даже в рекламе. Как это может делать политик и интеллигентный человек?» — вопрошает госдеятель.

Он также добавил, что ему посчастливилось родиться в «деревне», которой Толоконский обозвал Красноярск. Также Усс напомнил, что именно в Красноярске состоялась Всемирная универсиада, которая признана лучшей за всю историю спортивных игр такого уровня.

Мы писали, что депутаты красноярского городского совета Семён Сендерский и Иван Петров тоже раскритиковали нелицеприятную оценку Толоконского «сердца Сибири». По их мнению, высказывания бывшего губернатора говорят не о крае, а о нём самом.