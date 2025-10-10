Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым партнером и союзником — Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Россия была, есть и всегда будет для нас ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.