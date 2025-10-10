Ричмонд
Движение по дамбе Днепрогэс на Украине перекрыто после взрывов

В связи со взрывами, произошедшими в Запорожской области, движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС остановлено. Об этом заявил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров. Информация поступила 10 октября.

Источник: Life.ru

«На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс», — сообщил Фёдоров.

Незадолго до этого он информировал о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Днепрогэс, состоящая из ГЭС-1 и ГЭС-2, является крупнейшей гидроэлектростанцией, находящейся под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что массированный удар ВС РФ по критической инфраструктуре и военным объектам Украины привёл к блэкауту в Киеве. По данным украинских СМИ, многочисленные взрывы прогремели в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе Киева. Очевидцы сообщали о полном блэкауте на левом берегу столицы, а также в ряде районов на правом берегу. В Днепропетровске и Кривом Роге также наблюдались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.