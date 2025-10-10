В Запорожской области после взрывов перекрыли проезд по плотине Днепрогэс

Движение по плотине Днепрогэс перекрыли после взрывов, прогремевших на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области в ночь на пятницу, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.
Чиновник назвал перекрытие проезда по плотине «предупредительной мерой».
По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в подконтрольной ВСУ части региона прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах на территории Киевской области и украинской столицы, а также в Днепропетровске и Харькове.