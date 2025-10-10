Ричмонд
В Запорожской области после взрывов перекрыли проезд по плотине Днепрогэс

Взрывы в подконтрольной ВСУ части региона прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

Движение по плотине Днепрогэс перекрыли после взрывов, прогремевших на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области в ночь на пятницу, сообщил в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

Чиновник назвал перекрытие проезда по плотине «предупредительной мерой».

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы в подконтрольной ВСУ части региона прогремели в ночь на пятницу на фоне воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах на территории Киевской области и украинской столицы, а также в Днепропетровске и Харькове.