Парламент Перу объявил импичмент президенту

Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Сама она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед лицом готовящегося импичмента в марте 2018.