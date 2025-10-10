Гибрид ракеты и бомбы ВКС РФ дебютировал в Днепропетровске

Ранее в Киеве и ещё двух городах Украины прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В ночь с 9 на 10 октября взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также в оккупированной Вооружёнными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах Запорожской области и Донецкой Народной Республики.