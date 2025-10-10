Российские военные обнаружили вырытый ВСУ туннель длиной в 700 метров

«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулемётчика, то противник может сдерживать “накат” (атаку. — Прим. Life.ru) достаточно долго. Плюс они (ВСУ. — Прим. Life.ru) по этим посадкам, по этим туннелям могут перемещаться», — сказал командир в беседе с РИА «Новости».
Как сообщил военнослужащий, беспилотникам крайне сложно обнаружить этот туннель, что обеспечивает противнику возможность незаметного передвижения. Он подчеркнул, что туннель имеет всего один вход и один выход. Боевики, найденные внутри, были уничтожены.
Ранее военный эксперт предупредил о возможном анонсе нового контрнаступления ВСУ. Оно, по его словам, необходимо Киеву для поддержания морального духа. Но по его оценке, украинская сторона не обладает достаточными ресурсами для реализации масштабных наступательных операций.
