Первый опытный образец Як-130М направлен на испытания: что известно о новой модификации самолета

На Иркутском авиазаводе завершилось создание первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как сообщили в корпорации «Ростех», машина уже направлена на наземные и летные испытания.
Самолет создается в рамках опытно-конструкторских работ Объединенной авиастроительной корпорации. На текущем этапе специалисты приступают к наземным испытаниям, в ходе которых будут проверять модернизированные системы борта. После успешного завершения наземных испытаний самолет начнут готовить к первому полету.
«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса воздух-воздух и высокоточными авиационными средствами поражения класса воздух-поверхность со спутниковыми и лазерными системами наведения», — говорится в сообщении.
