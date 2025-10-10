Ричмонд
Первый опытный образец Як-130М направлен на испытания: что известно о новой модификации самолета

Ростех сообщил о создании первого опытного образца самолета Як-130М.

Источник: Комсомольская правда

На Иркутском авиазаводе завершилось создание первого опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М. Как сообщили в корпорации «Ростех», машина уже направлена на наземные и летные испытания.

Самолет создается в рамках опытно-конструкторских работ Объединенной авиастроительной корпорации. На текущем этапе специалисты приступают к наземным испытаниям, в ходе которых будут проверять модернизированные системы борта. После успешного завершения наземных испытаний самолет начнут готовить к первому полету.

«Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса воздух-воздух и высокоточными авиационными средствами поражения класса воздух-поверхность со спутниковыми и лазерными системами наведения», — говорится в сообщении.

Накануне концерн «Калашников» раньше срока выполнил крупный заказ на поставку автоматов АК-12К для войск. Оружие отличается повышенной точностью и кучностью стрельбы, а также надежностью при использовании в городских условиях и окопах.