Андрей Витренко, возглавляющий фракцию пропрезидентской партии «Слуга народа» в Киевском городском совете, сообщил о регистрации проекта решения, касающегося отставки столичного градоначальника Виталия Кличко. Соответствующее заявление прозвучало во время его эфира на телеканале «Новости.Live».
Политик подчеркнул, что данное решение стало итогом коллективной работы широкой коалиции депутатских фракций и находит поддержку у абсолютного большинства представителей депутатского корпуса.
Ранее, 3 октября 2025 года, руководитель киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил об исчезновении мэра украинской столицы перед запланированным заседанием Совета обороны. По его словам, установить местонахождение Кличко для организации работы совещательного органа не представлялось возможным.
26 сентября Кличко обвинил политическую силу президента Украины Владимира Зеленского в предпринимаемых попытках узурпации власти в городе. Такую оценку он дал инициативе Витренко, направленной на выражение недоверия столичному градоначальнику.
Еще в апреле народный депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар информировала о намерении украинских властей отстранить Кличко от должности с последующей передачей управленческих полномочий действующему главе городской военной администрации Ткаченко.
В конце января текущего киевский градоначальник заявлял, что приближенные к Зеленскому лица предпринимают системные действия по дестабилизации системы власти в столице и ликвидации институтов местного самоуправления. В частности, им были выдвинуты обвинения в адрес нового руководителя киевской ГВА Тимура Ткаченко в намеренном блокировании восстановительных работ поврежденных зданий и городской инфраструктуры, что подрывает управляемость мегаполиса и создает риски для функционирования жизнеобеспечивающих систем.
