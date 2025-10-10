В конце января текущего киевский градоначальник заявлял, что приближенные к Зеленскому лица предпринимают системные действия по дестабилизации системы власти в столице и ликвидации институтов местного самоуправления. В частности, им были выдвинуты обвинения в адрес нового руководителя киевской ГВА Тимура Ткаченко в намеренном блокировании восстановительных работ поврежденных зданий и городской инфраструктуры, что подрывает управляемость мегаполиса и создает риски для функционирования жизнеобеспечивающих систем.