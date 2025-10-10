Ричмонд
Более 20 украинских БПЛА сбиты над Россией. Военная операция, день 1325-й

Силы ПВО за ночь сбили 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 — над Черным морем и три — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. В Севастополе на фоне угрозы БПЛА временно не работает морской транспорт. ВС РФ ночью нанесли удары по объектам энергетики Украины в Киеве, Запорожье и Днепропетровске, также сообщается о взрывах в Харьковской и Полтавской областях. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:31 Украинские СМИ сообщают, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, основными направлениями стали Киев, Запорожье и Днепропетровск. В результате наблюдаются ~перебои с электроэнергией~, введены ~графики отключений~.

8:17 ? Минобороны: средства ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников над акваторией Черного моря.

8:07 В Севастополе на фоне угрозы БПЛА не работает морской транспорт, сообщили в администрации.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 10 украинских беспилотников над Белгородской областью, 10 над Черным морем и три аппарата над Брянской областью.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1325-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

