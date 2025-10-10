Лебедев: в Черниговской области нанесен удар по танковому полигону ВСУ

В Черниговской области танковый полигон ВСУ попал под удар на территории Черниговской области, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, удар нанесен по танковому полигону и местам сосредоточения бронетехники противника в районе поселка Гончаровское.
Лебедев сообщил также об ударах по складам, логистическим узлам и ремонтным мастерским противника на территории регионе.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее сообщалось о нанесении удара по полигону артиллерийского училища в Сумской области.