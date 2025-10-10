Омские педагоги получат губернаторскую выплату на профразвитие

Эта форма поддержки действует уже два года по инициативе губернатора Виталия Хоценко и помогает не только привлекать в профессию выпускников вузов и ссузов, но и стимулировать их к профессиональному росту. Выплату уже получили более 1,5 тыс. педагогов региона.