Омские педагоги получат губернаторскую выплату на профразвитие

Эта форма поддержки действует уже два года по инициативе губернатора Виталия Хоценко и помогает не только привлекать в профессию выпускников вузов и ссузов, но и стимулировать их к профессиональному росту. Выплату уже получили более 1,5 тыс. педагогов региона.
Кто может получить выплату?
• учителя государственных и муниципальных учреждений образования;
• воспитатели дошкольных учреждений и дополнительного образования;
• социальные педагоги и учителя-дефектологи;
• преподаватели школ искусств и среднего профессионального образования;
• тренеры-преподаватели.
Подробнее о выплате — mobr.omskportal.ru/oiv/mobr/otrasl/kpolitika/attestazia