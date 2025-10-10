Ричмонд
Омские педагоги получат губернаторскую выплату на профразвитие

Чтобы получить от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, нужно подать документы до 15 ноября через свою образовательную организацию.

Эта форма поддержки действует уже два года по инициативе губернатора Виталия Хоценко и помогает не только привлекать в профессию выпускников вузов и ссузов, но и стимулировать их к профессиональному росту. Выплату уже получили более 1,5 тыс. педагогов региона.

Кто может получить выплату?

• учителя государственных и муниципальных учреждений образования;

• воспитатели дошкольных учреждений и дополнительного образования;

• социальные педагоги и учителя-дефектологи;

• преподаватели школ искусств и среднего профессионального образования;

• тренеры-преподаватели.

Подробнее о выплате — mobr.omskportal.ru/oiv/mobr/otrasl/kpolitika/attestazia