Вечернюю прогулку Путина по Душанбе сняли на видео

Кадры вечерней прогулки Владимира Путина и других лидеров стран СНГ перед неформальным ужином показал государственный телеканал Таджикистана. Вместе с президентом России по саду правительственной резиденции прошлись лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.