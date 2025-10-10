Мэр Тбилиси Каладзе рассказал о предложении Запада начать войну с Россией в 2022

По словам мэра, разговор состоялся вскоре после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Тогда пост премьер-министра Грузии занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе подчеркнул, что предложение исходило от представителя одной из западных стран, однако конкретное государство он называть не стал. Политик отметил, что грузинское руководство не поддалось на провокацию и продолжает придерживаться курса на мир и стабильность.