Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Запорожской области уничтожен цех сборки БПЛА

По данным координатора подполья, под удар попали также склады ГСМ противника.

Источник: Аргументы и факты

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара уничтожен цех сборки беспилотников, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Известно об уничтожении цеха по сборке БПЛА», — написал он.

По данным Лебедева, удары по объектам противника на подконтрольной Киеву территории Запорожской области нанесены минувшей ночью и под утро в пятницу.

Согласно сведениям координатора подполья, целью ударов стали, в частности, склады с горючим ВСУ.

Ранее сообщалось о нанесении удара по танковому полигону противника в Черниговской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше