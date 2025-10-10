Лебедев: в Запорожской области уничтожен цех сборки БПЛА

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области в результате удара уничтожен цех сборки беспилотников, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Известно об уничтожении цеха по сборке БПЛА», — написал он.
По данным Лебедева, удары по объектам противника на подконтрольной Киеву территории Запорожской области нанесены минувшей ночью и под утро в пятницу.
Согласно сведениям координатора подполья, целью ударов стали, в частности, склады с горючим ВСУ.
Ранее сообщалось о нанесении удара по танковому полигону противника в Черниговской области.
