«Фламинго» не долетел: В Сети показали обломки новой ракеты ВСУ, сбитой ПВО РФ

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО впервые перехватили украинскую ракету «Фламинго» на высоте около 100 метров при скорости цели 600 км/ч. Для уничтожения использовался зенитный ракетный комплекс «Бук». Из-за отсутствия стелс-технологий, крупных размеров и низкой скорости ракета представляет собой лёгкую цель для современных систем ПВО. После падения обломки были изъяты специалистами для анализа.