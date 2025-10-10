Ричмонд
Лебедев: на Днепропетровщине нанесен удар по тренировочному лагерю ВСУ

По данным координатора подполья, под удар попали также склады и топливные хранилища противника.

В ночь на пятницу в Днепропетровской области нанесен удар по одному из тренировочных лагерей ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попали пункт дислокации украинских боевиков и тренировочный лагерь на территории Синельниковского района.

«Синельниковский р-н — 01:28 (ПВД с тренировочным лагерем)», — написал Лебедев.

Он сообщил также об ударах по складам и топливным хранилищам ВСУ на территории региона.

Ранее стало известно о нанесении удара по танковому полигону противника в Черниговской области.