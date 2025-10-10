Лукашенко прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в саммите Содружества

Открывая заседание в узком составе, Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан в год своего председательства в СНГ в тесном сотрудничестве с государствами-участниками и Исполнительным комитетом продолжил комплексную работу по реализации намеченных целей. Приоритетное внимание, по его словам, было уделено процессу совершенствования деятельности организации, при этом была продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия и других направлений.