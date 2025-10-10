Лукашенко прибыл во Дворец Нации в Душанбе для участия в саммите Содружества

По прибытии во Дворец Нации Президента Беларуси приветствовал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После церемонии приветствия лидеры стран СНГ и генеральный секретарь собрались в вестибюле для традиционного фото на фоне государственных флагов и флага Содружества.
Открывая заседание в узком составе, Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан в год своего председательства в СНГ в тесном сотрудничестве с государствами-участниками и Исполнительным комитетом продолжил комплексную работу по реализации намеченных целей. Приоритетное внимание, по его словам, было уделено процессу совершенствования деятельности организации, при этом была продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия и других направлений.
Как сообщалось БЕЛТА, лидерами стран Содружества планируется рассмотреть около двух десятков вопросов. Накануне предстоящего в следующем году 35-летия организации планируется рассмотреть ряд инициатив по укреплению ее международного позиционирования, в частности о создании формата «СНГ плюс» и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при СНГ.