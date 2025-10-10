В сети появились кадры обломков сбитой в РФ украинской ракеты «Фламинго»

Еще в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал разработку «Фламинго» как значительное достижение, анонсировав запуск серийного производства. Данный вид вооружения был назван им наиболее перспективным из существующих в стране. По заявлению Зеленского, ракета обладает дальностью полета до 3000 километров.