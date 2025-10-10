В сети появились кадры обломков сбитой в РФ украинской ракеты «Фламинго»

В сети появились снимки обломков, идентифицируемых как фрагменты новой украинской ракеты «Фламинго», которая была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны. Публикация была размещена в Telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».
В сопроводительном тексте утверждается, что на фотографиях запечатлены остатки разрекламированной украинской крылатой ракеты ФАУ-1 FP-5 «Фламинго».
Согласно данным канала, ракета была поражена зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», после чего упала в лесном массиве на территории Российской Федерации. Конкретный регион происшествия не уточняется.
Еще в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал разработку «Фламинго» как значительное достижение, анонсировав запуск серийного производства. Данный вид вооружения был назван им наиболее перспективным из существующих в стране. По заявлению Зеленского, ракета обладает дальностью полета до 3000 километров.
6 октября издание The Economist сообщило о начале применения Вооруженными силами Украины ракет «Фламинго» для нанесения ударов по объектам в глубине российской территории.
Согласно приведенным данным, текущие производственные мощности позволяют выпускать две-три ракеты в сутки, однако к концу месяца планируется увеличение объемов производства до семи единиц ежедневно.
Читайте также: Раскрыто, куда именно идет оружие, продаваемое Вашингтоном НАТО.