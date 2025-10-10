Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район

Поездка в район началась с совещания, на котором обсуждалась оперативная обстановка. Затем глава региона в селе Приволжье посетил одно из ведущих в районе крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Цирулева, которое специализируется на зерновых, пропашных культурах, картофеле и овощах. Губернатор ознакомился с научно-исследовательской лабораторией, где разрабатывают химические и биологические методы защиты растений и почвы от вирусов и бактерий, и пообщался с коллективом фермерства. Как рассказала Вячеславу Федорищеву руководитель лаборатории Наталья Боровкова, уже отправлен на регистрацию собственный сорт картофеля «Скиф», в этом году он войдет в реестр селекционных достижений. Она добавила, что в ближайшее время эксперты рассмотрят еще как минимум два-три сорта, которые приволжские аграрии внедряют в хозяйстве.