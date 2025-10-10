Появились кадры прогулки Путина и лидеров СНГ в Душанбе

Государственный телеканал Таджикистана опубликовал кадры вечерней прогулки президента России Владимира Путина и лидеров СНГ перед неформальным обедом в Душанбе.
По саду в правительственной резиденции прошлись президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Сад был украшен инсталляциями из разнообразных овощей и фруктов. Главам государств показали высокие пирамиды из бахчевых и фонтаны, сделанные из арбузов. Отметим, что дары природы на лужайках были выложены узорами.
Ранее сообщалось, что саммит СНГ в Душанбе посетит премьер Армении Никол Пашинян.