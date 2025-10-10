Ричмонд
Появились кадры прогулки Путина и лидеров СНГ в Душанбе

Путин и лидеры СНГ прогулялись по саду в правительственной резиденции.

Источник: Аргументы и факты

Государственный телеканал Таджикистана опубликовал кадры вечерней прогулки президента России Владимира Путина и лидеров СНГ перед неформальным обедом в Душанбе.

По саду в правительственной резиденции прошлись президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сад был украшен инсталляциями из разнообразных овощей и фруктов. Главам государств показали высокие пирамиды из бахчевых и фонтаны, сделанные из арбузов. Отметим, что дары природы на лужайках были выложены узорами.

Ранее сообщалось, что саммит СНГ в Душанбе посетит премьер Армении Никол Пашинян.

Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.
