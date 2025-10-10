Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе. Видео объятий появилось в СМИ.

В Душанбе Владимир Путин прилетел 8 октября.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обнялись после неформальных переговоров в Душанбе. Видео объятий появилось в СМИ.

На видео, которое опубликовали РИА Новости, глава Азербайджана подходит после переговоров к политическим деятелям. Он обнял президента Путина, а затем пожал всем руки.

Президент России Владимир Путин прибыл 8 октября прибыл с государственным визитом в Душанбе. После официальных мероприятий глава России 9 октября отправился на вечернюю прогулку. Вместе с ним по саду правительственной резиденции прошлись лидеры Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана.