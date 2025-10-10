ВС РФ ударили по цели в Днепропетровске гибридом ракеты и бомбы

Воздушно-космические силы России впервые нанесли удар по объекту в Днепропетровске с применением гибридного боеприпаса, сочетающего характеристики ракеты и авиабомбы. Соответствующая информация с видеокадрами момента попадания и последующего взрыва, снятыми очевидцами, распространена телеграм-каналом «Военкоры Русской Весны».
Согласно данным украинских источников, атака произошла в Чечеловском районе города. Российские военные использовали планирующий авиационный боеприпас, созданный на основе высокоточного ракетного комплекса «воздух-воздух» малой дальности Х-38.
Наиболее вероятно, что применялся боеприпас «Гром-1», обладающий дальностью поражения целей до 120 километров. В августе 2025 года с его помощью уже атаковали Кривой Рог. Масса боевой части составляет 315 килограммов при длине 4,2 метра и размахе крыльев 1,9 метра. В качестве носителей могут выступать фронтовые бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-35С и перспективные авиационные комплексы Су-57.
Ранее украинская сторона уже сообщала об использовании российскими военными гибридных боеприпасов при ударах по Сумской области. Применяемые боеприпасы представляют собой конструктивный синтез ракеты и бомбы, аналогичный корректируемым авиационным боеприпасам с реактивным двигателем, но обладающий значительно большей точностью и дальностью полета.
Читайте также: В сети появились кадры обломков сбитой в РФ украинской ракеты «Фламинго».