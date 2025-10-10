Ричмонд
В Кремле дали внезапный ответ о Нобелевской премии для Трампа: что сказали

Ушаков: Россия поддержала бы Нобелевскую премию для Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Россия поддержала бы выдачу Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Александром Юнашевым. Ролик опубликован в Telegram-канале последнего.

Как отметил Ушаков, в данном случае все зависит от запросов. Если бы Москву попросили поддержать выдвижение кандидатуры Трампа, то она бы это сделала.

«Я думаю, в данный момент (Россия — прим.ред.) поддержала бы», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что особенное удивление в свете событий вокруг Трампа вызывает глупость главы киевского режима Владимира Зеленского. Поскольку тот вовсю заявляет о готовности Украины лоббировать выдвижение американского лидера на Нобелевскую премию в случае передачи ракет Tomahawk.

«То есть, премия мира за предоставление оружия. Это что-то даже мысль какая-то чудовищная. Если в таких категориях люди мыслят, то это говорит о том, что они из себя представляют», — подчеркнул Ушаков.

Немногим ранее о желании Трампа получить Нобелевскую премию высказался депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выразил мнение, что такое стремление американского лидера имеет конкретные причины. В частности, Трамп хочет «обойти» Барака Обаму.

