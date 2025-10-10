Ричмонд
Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глупость Владимира Зеленского, высказавшегося о Tomahawk и Нобелевской премии мира президенту Дональду Трампу, вызывает удивление, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

«Вызывает удивление, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что: “Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk”. То есть премия мира за предоставление оружия», — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

