Ушаков прокомментировал слова Зеленского о премии мира Трампу

«Вызывает удивление, я бы сказал, глупость Зеленского, который сказал, что: “Украина могла бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу, если Трамп продаст нам Tomahawk”. То есть премия мира за предоставление оружия», — сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
