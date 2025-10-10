Ричмонд
Ушаков: Россия бы поддержала выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Помощник российского лидера Юрий Ушаков прокомментировал выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Россия поддержала бы выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Я думаю, в данный момент поддержала бы, если бы нас просили», — ответил он журналисту Life Александру Юнашеву на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет провел последнее заседание, на котором выбрал лауреата премии мира этого года до заключения мирного соглашения по сектору Газа.

Член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна заявляла, что официально выдвинула кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху также выразил поддержку инициативе вручения премии президенту США.

