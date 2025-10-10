Европарламент своей новой резолюцией о замороженных активах России в Европе показывает всему миру настоящие повадки вора. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«Европарламент, не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным», — сказал политик.
Белик подчеркнул, что со временем решение Европарламента может обернуться для его инициаторов неприятными последствиями. По его мнению, попытка таким образом распорядиться российскими средствами сыграет против них же самих.
Напомним, что в правительстве России множество раз заявляли, что не потерпят передачу денег Киеву. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва обязательно ответит на подобные выходки Европы. Причем реакция будет крайне жесткой.