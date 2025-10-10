Ричмонд
Стало известно о перекрытии движения по дамбе Днепрогэса после удара по Украине

Автомобильное движение по переезду дамбы Днепровской гидроэлектростанции прекращено в результате произошедших взрывов.

Автомобильное движение по переезду дамбы Днепровской гидроэлектростанции прекращено в результате произошедших взрывов. Соответствующее заявление сделал глава администрации запорожских территорий, подконтрольных Киеву, Иван Федоров.

В своем Telegram-канале он подтвердил информацию о полном прекращении движения транспортных средств по плотине Днепрогэса.

Ранее Федоров уже сообщал о серии взрывов, прозвучавших на подконтрольной украинским властям части Запорожской области, передает «ТАСС».

Днепровская ГЭС расположена в городе Запорожье и включает в себя два энергоблока — ГЭС-1 и ГЭС-2. Станция представляет собой крупнейший гидроэнергетический объект на территориях, контролируемых Украиной.

Запорожская область — российский регион в нижнем течении Днепра, вошедший в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киев не признает итоги волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. На текущий момент под российским контролем находится более 70 процентов территории области, тогда остальная часть, включая областной центр Запорожье, остается под управлением ВСУ. Временным административным центром области с марта 2023 года является город Мелитополь.

