Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Как пишет Акорда, он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Главу государства встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В заседании ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Беларуси Александра Лукашенко, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента России Владимира Путина, президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Главы государств СНГ обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, включая темы региональной и глобальной безопасности. Особое внимание будет уделено дальнейшему углублению политического диалога, укреплению торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах в рамках Содружества.
По итогам заседания лидеры подпишут ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в многостороннем формате.