Главные новости 10 октября 2025 года

Конгресс Перу единогласно проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Сама она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году.