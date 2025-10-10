Главные новости 10 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 октября 2025.
Парламент Перу объявил импичмент президенту
Конгресс Перу единогласно проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте из-за кризиса в сфере безопасности. Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Сама она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо, вместе с которым она участвовала в выборах в 2021 году.
Трамп допустил возможность ужесточения санкций против России
Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что может ужесточить действующие в отношении России санкции. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале Белого дома. «Могу», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, планирует ли он вводить новые рестрикции в отношении России.
Правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС
Правительство Израиля в ходе заседания одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху. «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших», — говорится в заявлении ведомства.
СМИ узнали о мерах Трампа против Осло при отказе в премии мира
Президент США Дональд Трамп может повысить торговые пошлины для Норвегии, если Норвежский нобелевский комитет не присудит ему Нобелевскую премию мира. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на аналитиков и чиновников. Издание сообщает, что Трамп также может убедить другие страны не покупать норвежские нефть и газ.
В Молдавии допустили появление иностранных военных баз
Такое мнение высказала исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер, комментируя «РИА Новости» появление новой военной доктрины страны. «Каждый новый пункт этой стратегии — шаг к уничтожению нашей государственности. Сегодня они говорят о “совместимости с ЕС”, завтра — о “военных миссиях под эгидой НАТО”. А послезавтра — на нашей земле появятся иностранные базы», — заявила Таубер.