Ушаков назвал чудовищными слова Зеленского о Tomahawk и Нобелевской для Трампа

Ушаков подчеркнул, что странно предлагать выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за передачу оружия.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал чудовищными слова Владимира Зеленского о том, что Украина готова выдвинуть кандидатуру главы США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае передачи ей ракет Tomahawk. С соответствующим заявлением представитель российского лидера выступил в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

Как отметил Ушаков, поведение главы киевского режима демонстрирует откровенную глупость. Поскольку само предложение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира за передачу оружия звучит странно.

«То есть, премия мира за предоставление оружия. Это что-то даже мысль какая-то чудовищная», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что размышление в подобных категориях говорит о многом. В частности, демонстрирует, кем являются люди, предлагающие подобное.

Немногим ранее Ушаков высказался об отношении России к выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира. Он подчеркнул, что в данный момент РФ поддержала бы подобную инициативу. В том числе при поступлении соответствующего запроса к Москве.

