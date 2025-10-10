Журналист связывает происходящее с последствиями боевых действий на Украине и обвиняет западные страны в вовлечении украинцев в конфликт, отмечая, что население страны сокращается.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины запретили украинским журналистам самостоятельно публиковать информацию о погибших военнослужащих. Даже если сведения являются достоверными, их обнародование запрещено без официального подтверждения. Согласно рекомендациям украинских военных для СМИ, работающих в зоне конфликта, журналистам запрещено публиковать данные об обстрелах или гибели людей без официальных заявлений.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.