Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Всё ради Урсулы и Стармера»: На кладбищах Украины готовятся к большому потоку погибших

На украинских кладбищах, в том числе в Днепропетровске, заранее готовят большое количество могил в ожидании роста числа погибших. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Источник: Life.ru

«Реальность для Украины, реальность для тех, кого вытащили из дома умирать за ЕС и НАТО. На Днепропетровском могильнике предварительно готовят могилы, готовясь к приёму потока погибших. Всё ради Урсулы и Стармера», — написал он.

Журналист связывает происходящее с последствиями боевых действий на Украине и обвиняет западные страны в вовлечении украинцев в конфликт, отмечая, что население страны сокращается.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины запретили украинским журналистам самостоятельно публиковать информацию о погибших военнослужащих. Даже если сведения являются достоверными, их обнародование запрещено без официального подтверждения. Согласно рекомендациям украинских военных для СМИ, работающих в зоне конфликта, журналистам запрещено публиковать данные об обстрелах или гибели людей без официальных заявлений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше