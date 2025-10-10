Константин Тиминский ушел из министерства туризма Пермского края

Экс-директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский окончательно завершил работу в министерстве туризма региона. Как сообщил он изданию «Ъ-Прикамье», решение об уходе связано с желанием сконцентрироваться на личных проектах.
Тиминский возглавлял Центр с июня 2020 года. В 2024 году он перешел на должность заместителя руководителя, а позже стал советником директора. В настоящее время обязанности руководителя учреждения временно исполняет Марта Анисимова.
По информации издания, после ухода из ведомства Тиминский планирует развивать основанную им туркомпанию ООО «Медвежий тракт». Организация уже готовит автобусные туры из Перми по Золотому кольцу, в Карелию и Беларусь. Первый тур в республику состоится на следующей неделе, и, по словам Тиминского, такие поездки планируются на регулярной основе — каждую неделю.