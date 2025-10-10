Константин Тиминский ушел из министерства туризма Пермского края

По информации издания, после ухода из ведомства Тиминский планирует развивать основанную им туркомпанию ООО «Медвежий тракт». Организация уже готовит автобусные туры из Перми по Золотому кольцу, в Карелию и Беларусь. Первый тур в республику состоится на следующей неделе, и, по словам Тиминского, такие поездки планируются на регулярной основе — каждую неделю.