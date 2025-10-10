Ричмонд
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ

Начало работы президента Владимира Путина на саммите глав государств СНГ ознаменовалось его прибытием во Дворец нации в Душанбе. Приезд российского лидера сопровождался строгим соблюдением дипломатического протокола: перед дворцом был выстроен почетный караул, а над площадью развевались знамена стран-участниц встречи.

Источник: Life.ru

Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе. Видео © Telegram / Кремль Новости.

Президент РФ поднялся по парадной лестнице, где его уже ожидал хозяин мероприятия — президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После теплого обмена приветствиями и традиционной церемонии общего фотографирования, участники саммита должны были перейти к обсуждению вопросов в формате заседания Совета глав государств в узком составе.

Напомним, что Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, который продлится до 10 октября. В Душанбе он примет участие в ключевых многосторонних встречах. Брифинг для представителей СМИ состоится после того, как президент выполнит всю намеченную программу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

