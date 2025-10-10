Норвегия боится экономических последствий, если Трампу не дадут премию мира

Напомним, что Дональд Трамп претендует на Нобелевскую премию мира, ссылаясь на свои достижения в прекращении семи военных конфликтов и работу по урегулированию восьмого. Врач-невролог ранее предположил, что желание Трампа получить премию мира может являться индикатором нарушений в когнитивной сфере. При этом возможное решение не присуждать Нобелевскую премию мира американскому лидеру в Норвегии считают потенциальной угрозой.