Нобелевский комитет может в последнюю минуту поменять лауреата: некоторые решения Трампа играют против него

Собеседники издания считают, что у президента Америки Дональда Трампа есть все же шансы получить престижную награду. Однако есть несколько нюансов касаемо некоторых его действий. По их словам, главе Белого дома нужно немедленно возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID) и отменить пошлины против других государств. Они уверены, что именно эти меры мешают тому, чтобы Трамп мог получить премию.