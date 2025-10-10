Нобелевский комитет может в последнюю минуту поменять лауреата: некоторые решения Трампа играют против него

Нобелевский комитет может в последнюю минуту изменить свое решение и выбрать другого лауреата для премии мира. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.
«В теории комитет может изменить свое решение вплоть до последней минуты», — следует из статьи.
При этом газета подчеркнула, что с практической точки зрения подобное провернуть довольно трудно.
Собеседники издания считают, что у президента Америки Дональда Трампа есть все же шансы получить престижную награду. Однако есть несколько нюансов касаемо некоторых его действий. По их словам, главе Белого дома нужно немедленно возобновить работу Агентства по международному развитию (USAID) и отменить пошлины против других государств. Они уверены, что именно эти меры мешают тому, чтобы Трамп мог получить премию.
Ранее в Кремле высказались по поводу Нобелевской премии для президента США. Помощник российского главы Юрий Ушаков заявил, что Россия могла бы поддержать выдачу награды для Дональда Трампа.