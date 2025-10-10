Свердловская область направила более 500 млн рублей на льготы по ЖКУ

В этом году Свердловская область выделила больше 500 миллионов рублей на помощь льготникам в оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем telegram-канале.
Такие льготы очень востребованы у жителей региона. Воспользоваться ими могут более 30 категорий граждан: ветераны войны и боевых действий, многодетные семьи, некоторые бюджетники и другие.
— Размер компенсации зависит от жилплощади, состава семьи и размера оплаты за жилое помещение, — уточнил Денис Паслер.
Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление через МФЦ, портал «Госуслуги» или прямо в местной администрации.
Поддержка льготников остается важным направлением работы властей. Такие меры помогают снизить финансовую нагрузку на семьи и улучшить качество жизни уральцев.