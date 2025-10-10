Ричмонд
Вечный огонь в память об участниках СВО зажгли в Хабаровском крае

В Хабаровском районе открыли мемориальный комплекс «Памяти Героев».

Источник: Соцсети

На территории Князе-Волконского гарнизона открыли мемориальный комплекс «Памяти Героев», посвященный военнослужащим, погибшим при выполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На плитах памятника выбиты имена воинов, погибших в разные годы. Перед центральной стелой размещен Вечный огонь. Права его зажечь удостоены сыновья военнослужащего 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии младшего сержанта Виталия Турова, погибшего в 2024 году в зоне специальной военной операции.

— Огонь, горящий в самом сердце гарнизона, — это сигнал нашим бойцам, которые сегодня с оружием в руках защищают рубежи страны. Он говорит им: «Мы помним о ваших товарищах. Мы гордимся вами. Мы ждем вас дома». Этот огонь — символ нашей нерушимой связи с армией, символ веры в наших солдат и уверенности в их силе, — отметили в администрации Хабаровского района.