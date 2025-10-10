Вечный огонь в память об участниках СВО зажгли в Хабаровском крае

— Огонь, горящий в самом сердце гарнизона, — это сигнал нашим бойцам, которые сегодня с оружием в руках защищают рубежи страны. Он говорит им: «Мы помним о ваших товарищах. Мы гордимся вами. Мы ждем вас дома». Этот огонь — символ нашей нерушимой связи с армией, символ веры в наших солдат и уверенности в их силе, — отметили в администрации Хабаровского района.