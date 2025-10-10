Ричмонд
В районе нескольких украинских ГЭС прогремели взрывы

По информации источников, после взрывов начался пожар на Днепрогэс.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу в районе нескольких гидроэлектростанций Украины прогремели взрывы, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации военкора Андрея Руденко, речь идет, в частности, о гидроэлектростанции в Запорожской области, а также о Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.

Кроме того, взрывы были слышны в районе киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также у Приднепровской ТЭС.

Военкор не исключил возможности блэкаута на Украине в связи с повреждением объектов энергетики в результате взрывов.

Напомним, взрывы в ряде украинских регионов прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Ранее появились сообщения о начавшемся после взрывов пожаре на Днепрогэс.