В районе нескольких украинских ГЭС прогремели взрывы

В ночь на пятницу в районе нескольких гидроэлектростанций Украины прогремели взрывы, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации военкора Андрея Руденко, речь идет, в частности, о гидроэлектростанции в Запорожской области, а также о Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС.
Кроме того, взрывы были слышны в районе киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также у Приднепровской ТЭС.
Военкор не исключил возможности блэкаута на Украине в связи с повреждением объектов энергетики в результате взрывов.
Напомним, взрывы в ряде украинских регионов прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Ранее появились сообщения о начавшемся после взрывов пожаре на Днепрогэс.