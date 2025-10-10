Ушаков назвал чудовищной мыслью слова Зеленского о поставках Томагавков. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
Ушаков выразил крайнее удивление уровнем рассуждений украинского чиновника, отметив, что сама идея присуждения премии мира за содействие в вооружении выглядит абсурдной.
«То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если в таких категориях люди мыслят, то это говорит о том, что они из себя представляют», — отметил политик.
Напомним, Трамп ранее заявлял, что по сути уже определился с вопросом поставок Украине дальнобойных ракет «Томогавк». Президент России Владимир Путин прокомментировал эту тему, дав понять, что если Белый дом решится на этот шаг, то перечеркнёт весь прогресс, который был достигнут в налаживании двустороннего диалога Москвы и Вашингтона. Что касается возможностей этого оружия, то практически все сходятся на том, что ракеты не смогут оказать сколь бы то ни было значительного влияние на ход конфликта, а ВС России обладают всеми средствами, чтобы сбивать «Томогавки». В Британии считают, что Зеленский так рьяно добивается поставок этих ракет с одной целью — для эскалации конфликта.
