На Украине решили убрать все объекты, связанные с именем Ивана Сусанина

Напомним, по одной из наиболее достоверных версий, костромской крестьянин Иван Сусанин в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел в болотистый лес отряд польско-литовских войск и отказался выдать врагу местоположение царя Михаила Романова, за что и был убит. Подвиг Сусанина стал символом народной верности.