На Украине решили убрать все объекты, связанные с именем Ивана Сусанина

Власти Украины признали личность Сусанина и его подвиг вне закона.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины решили убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина, передает ТАСС.

Согласно материалам украинского Института национальной памяти, личность Сусанина и его подвиг признаны на Украине мифологизированной пропагандой «российского империализма».

В настоящее время в некоторых субъектах Украины есть улицы, названные в честь Сусанина.

Напомним, по одной из наиболее достоверных версий, костромской крестьянин Иван Сусанин в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел в болотистый лес отряд польско-литовских войск и отказался выдать врагу местоположение царя Михаила Романова, за что и был убит. Подвиг Сусанина стал символом народной верности.

Власти Украины с 2015 года после принятия закона о декоммунизации ведут борьбу с памятниками советским и российским деятелям и переименовывают улицы.

Военный историк и аналитик Михаил Поликарпов заявлял, что действия украинских властей ведут к утрате исторической памяти и превращают нацию в манкуртов.