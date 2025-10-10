Власти Украины решили убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина, передает ТАСС.
Согласно материалам украинского Института национальной памяти, личность Сусанина и его подвиг признаны на Украине мифологизированной пропагандой «российского империализма».
В настоящее время в некоторых субъектах Украины есть улицы, названные в честь Сусанина.
Напомним, по одной из наиболее достоверных версий, костромской крестьянин Иван Сусанин в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел в болотистый лес отряд польско-литовских войск и отказался выдать врагу местоположение царя Михаила Романова, за что и был убит. Подвиг Сусанина стал символом народной верности.
Власти Украины с 2015 года после принятия закона о декоммунизации ведут борьбу с памятниками советским и российским деятелям и переименовывают улицы.
Военный историк и аналитик Михаил Поликарпов заявлял, что действия украинских властей ведут к утрате исторической памяти и превращают нацию в манкуртов.