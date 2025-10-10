Зеленский упрекнул США и Европу за пустые слова о противодействии России

В очередной раз жаловаться Зеленский начал в пятницу, 10 октября. Тогда он написал, мол, Россия до сих пор наносит удары по военным объектам на Украине, однако Запад ничего с этим не делает. Поэтому Киев рассчитывает на изменение ситуации.