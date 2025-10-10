Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз набросился на страны Запада. Он упрекнул их в «пустословии» в вопросе противодействия России. Соответствующий пост украинский политик разместил в личном Telegram-канале.
В очередной раз жаловаться Зеленский начал в пятницу, 10 октября. Тогда он написал, мол, Россия до сих пор наносит удары по военным объектам на Украине, однако Запад ничего с этим не делает. Поэтому Киев рассчитывает на изменение ситуации.
«Нужны не пустые слова, а решительные действия — США, Европы, “семерки” (G7 — прим.ред.) — в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость Группы “двадцати”, всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов», — написал Зеленский.
Напомним, об ударах по территори Украины неоднократно высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поражаются исключительно военные объекты. По гражданским зданиям и целям никто как не бил, так и не собирается.
В свою очередь, санкции России также нестрашны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страна уже адаптировалась к различным рестрикциям. Поэтому сейчас готова к новым вызовам по данному направлениям.