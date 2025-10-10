Ричмонд
Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин начинает работу на саммите СНГ в Душанбе. По прибытии ко Дворцу нации его встретил почетный караул, а флаги всех стран-участниц были подняты в честь события.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин прошел по красной ковровой дорожке в центральное фойе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После теплого приветствия состоялась церемония фотографирования всех участников встречи.

В ближайшее время начнется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

