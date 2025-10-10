Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ

Владимир Путин прошел по красной ковровой дорожке в центральное фойе, где его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После теплого приветствия состоялась церемония фотографирования всех участников встречи.
В ближайшее время начнется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.
Узнать больше по теме
Эмомали Рахмон: биография президента Таджикистана
Соседние страны оказывают влияние на политику России и жизнь ее граждан, и полезно понимать, кто находится во главе государств, граничащих с РФ. Одним из таких лидеров стал Эмомали Рахмон, прошедший путь от работника совхоза до кресла президента Таджикистана. Собрали главное из его биографии.Читать дальше